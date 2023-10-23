Папкова Полина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Папкова Полина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Ульяна

Рождение ребёнка
03.10.1962

Сын: Папков Иван Петрович

Отец ребёнка: Папков Петр Киреевич

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.03.1964

Дочь: Абрамова Вера Петровна

Отец ребёнка: Папков Петр Киреевич

Рождение ребёнка
15.01.1966

Дочь: Богданова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Папков Петр Киреевич

Рождение ребёнка
04.03.?

Дочь: Папкова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Папков Петр Киреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаптева Любовь Петровна

Отец ребёнка: Папков Петр Киреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Папков Николай Петрович

Отец ребёнка: Папков Петр Киреевич

Смерть
Неизвестно
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