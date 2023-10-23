Папкова Полина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Ульяна
Рождение ребёнка
03.10.1962
Сын: Папков Иван Петрович
Отец ребёнка: Папков Петр Киреевич
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.03.1964
Дочь: Абрамова Вера Петровна
Отец ребёнка: Папков Петр Киреевич
Рождение ребёнка
15.01.1966
Дочь: Богданова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Папков Петр Киреевич
Рождение ребёнка
04.03.?
Дочь: Папкова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Папков Петр Киреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаптева Любовь Петровна
Отец ребёнка: Папков Петр Киреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Папков Петр Киреевич
Смерть
Неизвестно