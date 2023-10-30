Хайматова (Орикова) Надежда Александровна
Место рожденияГ. Исфара, Таджикистан
Дата рождения1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Г. Исфара, Таджикистан
Рождение ребёнка
1975
Дочь: Хайматова Лилия Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1977
Дочь: Мосолова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.06.1984
Дочь: Асламова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: не указан