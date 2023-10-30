Хайматова (Орикова) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайматова (Орикова) Надежда Александровна

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Место рождения

Г. Исфара, Таджикистан

Дата рождения

1952

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Ориков Александр Михайлович

Мать: Орикова Нюся Максимовна

Г. Исфара, Таджикистан
Рождение ребёнка
1975

Дочь: Хайматова Лилия Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1977

Дочь: Мосолова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.06.1984

Дочь: Асламова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

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