Копылов Сафон Климонтов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Копылов Климонт Петров
Мать: Евдокия Осипова
Рождение ребёнка
19.03.1853
Дочь: Копылова Матрёна Сафонова
Мать ребёнка: Надежда Гаврилова
Ф. 3 Оп. 15 Д. 287 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 3 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1853
Смерть
После 1858