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Копылов Сафон Климонтов

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Место рождения

Коломенское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Копылов Климонт Петров

Мать: Евдокия Осипова

Коломенское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.03.1853

Дочь: Копылова Матрёна Сафонова

Мать ребёнка: Надежда Гаврилова

Коломенское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 287 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 3 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1853
Смерть
После 1858
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