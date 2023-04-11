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Пестова Марина Васильевна
Пестова Марина Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.10.?
Пол
Женский
Отец
Пестов Василий Анатольевич
1937 г.р.
Мать
Пестова (Дрочнева) Александра Петровна
1942 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЗК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
06.10.?
Отец:
Пестов Василий Анатольевич
Мать:
Пестова Александра Петровна
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