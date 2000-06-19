Бурнатова Раиса Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1954
Дата смерти19.06.2000
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1954
Отец: Бурнатов Анатолий
Рождение ребёнка
08.12.1975
Отец ребёнка: Борисов Борис Ефимович
Рождение ребёнка
21.06.1986
Сын: Малый Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Малый Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
18.05.1987
Дочь: Малая Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Малый Сергей Григорьевич
Смерть
19.06.2000