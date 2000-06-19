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Бурнатова Раиса Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1954

Дата смерти

19.06.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1954

Отец: Бурнатов Анатолий

Мать: Бердникова Надежда Сергеевна

Рождение ребёнка
08.12.1975

Сын: Борисов Максим Борисович

Отец ребёнка: Борисов Борис Ефимович

Рождение ребёнка
21.06.1986

Сын: Малый Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Малый Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
18.05.1987

Дочь: Малая Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Малый Сергей Григорьевич

Смерть
19.06.2000