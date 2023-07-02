Аристов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1999
Дочь: Аристова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Аристова Наталья Юрьевна
Рождение ребёнка
01.11.2007
Дочь: Аристова Мила Сергеевна
Мать ребёнка: Аристова Наталья Юрьевна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.03.2014
Дочь: Аристова Ева Сергеевна
Мать ребёнка: Аристова Наталья Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аристова Наталья Юрьевна