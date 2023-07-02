Аристов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аристов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1999

Дочь: Аристова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Аристова Наталья Юрьевна

Рождение ребёнка
01.11.2007

Дочь: Аристова Мила Сергеевна

Мать ребёнка: Аристова Наталья Юрьевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.03.2014

Дочь: Аристова Ева Сергеевна

Мать ребёнка: Аристова Наталья Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аристова Наталья Юрьевна

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