Лекарева (Урюпина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лекарева (Урюпина) Татьяна

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Место рождения

Посёлок Магнитный Уральской области

Дата рождения

08.01.1924

Дата смерти

16.04.2003

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1880 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1924

Отец: Урюпин Иван

Мать: Урюпина Федосья

Посёлок Магнитный Уральской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лекарев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лекарев Василий

Смерть
16.04.2003
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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