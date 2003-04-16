Лекарева (Урюпина) Татьяна
Место рожденияПосёлок Магнитный Уральской области
Дата рождения08.01.1924
Дата смерти16.04.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1924
Отец: Урюпин Иван
Мать: Урюпина Федосья
Посёлок Магнитный Уральской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лекарев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лекарев Василий
Смерть
16.04.2003
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область