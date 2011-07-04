Другов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Другов Александр

Место рождения

Бердск, город Бердск, Новосибирская область

Дата рождения

1969

Дата смерти

04.07.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Смерть
04.07.2011