Куроленко (Ковалёва) Елена Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куроленко (Ковалёва) Елена Нестеровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1900

Дата смерти

31.03.1977

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1900

Отец: Ковалёв Нестер

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1918

Дочь: Кулинич Александра

Отец ребёнка: Куроленко Пётр Петрович

Рождение ребёнка
13.04.1927

Сын: Куроленко Борис Петрович

Отец ребёнка: Куроленко Пётр Петрович

Рождение ребёнка
01.09.1930

Дочь: Куроленко Мира Петровна

Отец ребёнка: Куроленко Пётр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куроленко Пётр Петрович

Смерть
31.03.1977
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