Куроленко (Ковалёва) Елена Нестеровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1900
Дата смерти31.03.1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1900
Отец: Ковалёв Нестер
Рождение ребёнка
25.02.1918
Дочь: Кулинич Александра
Отец ребёнка: Куроленко Пётр Петрович
Рождение ребёнка
13.04.1927
Отец ребёнка: Куроленко Пётр Петрович
Рождение ребёнка
01.09.1930
Дочь: Куроленко Мира Петровна
Отец ребёнка: Куроленко Пётр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.03.1977