Бихуненко Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Бихуненко Евдокия Леонтьева
Отец ребёнка: Бихуненко Леонтий Игнатов
Рождение ребёнка
1815
Сын: Бихуненко Николай Леонтьев
Отец ребёнка: Бихуненко Леонтий Игнатов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно