Бихуненко Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бихуненко Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Бихуненко Евдокия Леонтьева

Отец ребёнка: Бихуненко Леонтий Игнатов

Рождение ребёнка
1815

Сын: Бихуненко Николай Леонтьев

Отец ребёнка: Бихуненко Леонтий Игнатов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бихуненко Леонтий Игнатов

Смерть
Неизвестно
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