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Парамонова Марина Валентиновна
Парамонова Марина Валентиновна
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Древо
Место рождения
Архангельск
, город Архангельск, Архангельская область
Дата рождения
08.04.1955
Пол
Женский
Отец
Парамонов Валентин Андреевич
1919 г.р.
Мать
Зотикова Наталия Ивановна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1955
Отец:
Парамонов Валентин Андреевич
Мать:
Зотикова Наталия Ивановна
Архангельск
, город Архангельск, Архангельская область
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