Парамонова Марина Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарамонова Марина Валентиновна

Парамонова Марина Валентиновна

Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

08.04.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1955

Отец: Парамонов Валентин Андреевич

Мать: Зотикова Наталия Ивановна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close