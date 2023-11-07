Карпова (Болотина) Ефросинья Егоровна
Место рожденияд.Новинки
Дата рождения15.10.1899
Дата смерти01.11.1984
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1899
Отец: Болотин Егор
Мать: не указана
д.Новинки
Бракосочетание
05.07.1923
Муж: Карпов Михаил
Липна, Россия
Бракосочетание
Рождение ребёнка
01.06.1928
Дочь: Писцова Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Карпов Михаил
Желтухино, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
01.11.1984
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно