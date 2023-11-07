Карпова (Болотина) Ефросинья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова (Болотина) Ефросинья Егоровна

Место рождения

д.Новинки

Дата рождения

15.10.1899

Дата смерти

01.11.1984

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1902 г.р.

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1899

Отец: Болотин Егор

Мать: не указана

д.Новинки
Бракосочетание
05.07.1923

Муж: Карпов Михаил

Липна, Россия
Бракосочетание
Рождение ребёнка
01.06.1928

Дочь: Писцова Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Карпов Михаил

Желтухино, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
01.11.1984
Костерево, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Костерево, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
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