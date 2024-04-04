Черемнов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемнов Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1956

Сын: Черемнов Виктор Анатольевич

Мать ребёнка: Черемнова-Иванова Пелагея Андроновна

Рождение ребёнка
05.12.1963

Сын: Черемнов Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Черемнова-Иванова Пелагея Андроновна

Смерть
Неизвестно

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