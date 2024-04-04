Черемнов Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1956
Сын: Черемнов Виктор Анатольевич
Мать ребёнка: Черемнова-Иванова Пелагея Андроновна
Рождение ребёнка
05.12.1963
Сын: Черемнов Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Черемнова-Иванова Пелагея Андроновна
Смерть
Неизвестно