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Сысоев Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Сысоев Василий Иванович

Мать: Сысоева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сысоева Анна Петровна

Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сысоева Анна Петровна

Смерть
Неизвестно
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