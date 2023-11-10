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Мельник Венедикт Емельянович

Место рождения

Здолбунов, Рівненська область

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1891 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Здолбунов, Рівненська область
Бракосочетание
25.01.1912 ст.

Жена: Мельник Зинаида Филипповна

Здолбунов, Рівненська область
Поручители: крестьянин села Мощаниц Архип Кириллович Грицюк, крестьянин села Колоденка Филипп Войцехович Тобиаш, крестьянин села Колоденка Константин Филиппович Тобиаш.
Рождение ребёнка
19.12.1912 ст.

Сын: Мельник Григорий Венедиктович

Мать ребёнка: Мельник Зинаида Филипповна

Здолбунов, Рівненська область
Восприемники: Иосиф Филиппович Тобиаш, девица Матрона Фёдоровна Свирчук.
Смерть
Неизвестно
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