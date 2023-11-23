неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Сын: Воскресенский Александр Иванов
Отец ребёнка: Воскресенский Иван Федоров
Воскресенский Александр Иванович (1858 — ?) Родился в селе Угодичи Ростовского уезда1 . Псаломщик села Давыдова Ростовского уезда. Жена его Анна Константиновна (06.12.1862-?), дочь дьячка Константина ... Показать все
Смерть
Неизвестно