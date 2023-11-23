неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воскресенский Иван Федоров

Рождение ребёнка
1858

Сын: Воскресенский Александр Иванов

Отец ребёнка: Воскресенский Иван Федоров

Воскресенский Александр Иванович (1858 — ?) Родился в селе Угодичи Ростовского уезда1 . Псаломщик села Давыдова Ростовского уезда. Жена его Анна Константиновна (06.12.1862-?), дочь дьячка Константина ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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