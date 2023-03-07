Фирсов Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения10.01.1932
Дата смерти2009
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1932
Отец: Фирсов Фёдор Филлоретович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поросятникова Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Фирсова Нина Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Фирсова Нина Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фирсова Нина Федотовна
Смерть
2009