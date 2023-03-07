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Фирсов Василий Федорович

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Место рождения

Мостовский, Серафимовичский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

10.01.1932

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1932

Отец: Фирсов Фёдор Филлоретович

Мать: скрыто настройками приватности

Мостовский, Серафимовичский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поросятникова Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Фирсова Нина Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Фирсова Нина Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фирсова Нина Федотовна

Смерть
2009
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