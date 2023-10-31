Мазуркевич (Мелентьева) Ирина Юрьевна
Место рождениястанция Карши, Кашкадарьинская область
Дата рождения05.08.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1965
станция Карши, Кашкадарьинская область
Рождение ребёнка
25.08.1985
Дочь: Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Мазуркевич Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
15.05.1987
Сын: Мазуркевич Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Мазуркевич Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
28.12.1990
Сын: Мазуркевич Иван Андреевич
Отец ребёнка: Мазуркевич Андрей Николаевич
Москва
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно