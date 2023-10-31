Мазуркевич (Мелентьева) Ирина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМазуркевич (Мелентьева) Ирина Юрьевна

Мазуркевич (Мелентьева) Ирина Юрьевна

Место рождения

станция Карши, Кашкадарьинская область

Дата рождения

05.08.1965

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1965

Отец: Мелентьев Юрий Александрович

Мать: Милентьева Галина Филипповна

станция Карши, Кашкадарьинская область
Рождение ребёнка
25.08.1985

Дочь: Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Мазуркевич Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
15.05.1987

Сын: Мазуркевич Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Мазуркевич Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
28.12.1990

Сын: Мазуркевич Иван Андреевич

Отец ребёнка: Мазуркевич Андрей Николаевич

Москва
Развод
Неизвестно

Муж: Мазуркевич Андрей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазуркевич Андрей Николаевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close