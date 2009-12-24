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Жуков Сергей Алексеевич

Место рождения

Алексеевка, Алексеевский, Белгородская область

Дата рождения

18.03.1971

Дата смерти

24.12.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ДЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1971

Отец: Жуков Алексей Петрович

Мать: Жукова Нина Сергеевна

Алексеевка, Алексеевский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
17.10.1994

Сын: Жуков Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Жукова Ирина Васильевна

Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
24.12.2009
Причина смерти: автомобильная авария

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