Жуков Сергей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения18.03.1971
Дата смерти24.12.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1971
Отец: Жуков Алексей Петрович
Мать: Жукова Нина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
17.10.1994
Мать ребёнка: Жукова Ирина Васильевна
Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
24.12.2009
Причина смерти: автомобильная авария