(Гордеева/Павлова) Антонина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1924
Дата смерти07.02.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1924
Отец: Павлов Николай Никитич
Мать: Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
07.02.1998