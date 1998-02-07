(Гордеева/Павлова) Антонина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гордеева/Павлова) Антонина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1924

Дата смерти

07.02.1998

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1924

Отец: Павлов Николай Никитич

Мать: Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гордеев Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гордеев Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гордеев Павел Иванович

Смерть
07.02.1998