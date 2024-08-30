Ступина Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смерти02.10.1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1773
Рождение ребёнка
17.03.1774
Сын: Ступин Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Ступин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Ступина) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Ступин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
16.05.1778
Отец ребёнка: Ступин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
27.03.1785
Дочь: Ступина Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Ступин Михаил Алексеевич
Смерть
02.10.1834