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Ступина Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

02.10.1834

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1773

Муж: Ступин Михаил Алексеевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.03.1774

Сын: Ступин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Ступин Михаил Алексеевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Ступина) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Ступин Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
16.05.1778

Сын: Ступин Федор Михайлович

Отец ребёнка: Ступин Михаил Алексеевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.03.1785

Дочь: Ступина Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Ступин Михаил Алексеевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
02.10.1834
Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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