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Ромащенко Артем Анатольевич
Ромащенко Артем Анатольевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.04.2020
Пол
Мужской
Отец
Ромащенко Руслан Анатольевич
1985 г.р.
Мать
Ромащенко Маргарита Игорьевна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.2020
Отец:
Ромащенко Руслан Анатольевич
Мать:
Ромащенко Маргарита Игорьевна
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