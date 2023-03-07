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Чуйкина Марина Николаевна
Чуйкина Марина Николаевна
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Место рождения
Самара
, Самара, Самарская область
Дата рождения
10.05.1969
Пол
Женский
Отец
Бабенков Николай Александрович
1945 г.р.
Мать
Бабенкова (Фролова) Александра Михайловна
1942 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1969
Отец:
Бабенков Николай Александрович
Мать:
Бабенкова Александра Михайловна
Самара
, Самара, Самарская область
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