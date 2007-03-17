Бинда Виктор
Место рождения
Дата рождения04.01.1921
Дата смерти17.03.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1921
Отец: не указан
Мать: Бинда/хованская Татьяна
Рождение ребёнка
03.03.1950
Дочь: Быкова Людмила
Мать ребёнка: Бинда Раиса Иосифовна
Рождение ребёнка
10.01.1952
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Бинда Раиса Иосифовна
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Бинда Раиса Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бинда Раиса Иосифовна
Смерть
17.03.2007
Причина смерти: Естественная смерть/старость