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Бинда Виктор

Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

04.01.1921

Дата смерти

17.03.2007

Пол

Мужской

Добавил:

И
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1921

Отец: не указан

Мать: Бинда/хованская Татьяна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
03.03.1950

Дочь: Быкова Людмила

Мать ребёнка: Бинда Раиса Иосифовна

Рождение ребёнка
10.01.1952

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Бинда Раиса Иосифовна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Бинда Раиса Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бинда Раиса Иосифовна

Смерть
17.03.2007
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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