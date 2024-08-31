Банных Прасковья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1691
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Отец: Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1718 ст.
Отец ребёнка: Банных Пётр Лукич
Рождение ребёнка
1724 ст.
Сын: Банных Ефим Петрович
Отец ребёнка: Банных Пётр Лукич
Рождение ребёнка
1728 ст.
Отец ребёнка: Банных Пётр Лукич
Рождение ребёнка
1730 ст.
Сын: Банных Данило (Даниил) Петрович
Отец ребёнка: Банных Пётр Лукич
Рождение ребёнка
1731
Отец ребёнка: Банных Пётр Лукич
Рождение ребёнка
1734
Сын: Банных Галактион Петрович
Отец ребёнка: Банных Пётр Лукич
Рождение ребёнка
1735 ст.
Сын: Банных Ермило (Ермолай) Петрович
Отец ребёнка: Банных Пётр Лукич
Рождение ребёнка
1736 ст.
Отец ребёнка: Банных Пётр Лукич
Смерть
Неизвестно