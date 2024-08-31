Банных Прасковья Фёдоровна 1691 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБанных Прасковья Фёдоровна

Банных Прасковья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1691

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1718 ст.

Сын: Банных Никита Петрович

Отец ребёнка: Банных Пётр Лукич

Фомино, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1724 ст.

Сын: Банных Ефим Петрович

Отец ребёнка: Банных Пётр Лукич

Фомино, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1728 ст.

Сын: Банных Василий Петрович

Отец ребёнка: Банных Пётр Лукич

Фомино, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1730 ст.

Сын: Банных Данило (Даниил) Петрович

Отец ребёнка: Банных Пётр Лукич

Фомино, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Банных Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Банных Пётр Лукич

Рождение ребёнка
1734

Сын: Банных Галактион Петрович

Отец ребёнка: Банных Пётр Лукич

Рождение ребёнка
1735 ст.

Сын: Банных Ермило (Ермолай) Петрович

Отец ребёнка: Банных Пётр Лукич

Фомино, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1736 ст.

Сын: Банных Андрей Петрович

Отец ребёнка: Банных Пётр Лукич

Фомино, Сысертский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.