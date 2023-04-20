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неизв
неизв
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Место рождения
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Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
неиз
Дети
Разия
Добавил:
АС
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Разия
Мать ребёнка:
неиз
Камкино
, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
неиз
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