Гоби Христофор Яковлевич
Место рождения
Дата рождения12.04.1847
Дата смерти06.01.1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1874
Дочь: Шнитникова Инна Христофоровна
Мать ребёнка: Gobi Дарья Николаевна
Российская империя
Рождение ребёнка
06.12.1876
Дочь: Шнитникова-Гоби Лидия Христофоровна
Мать ребёнка: Gobi Дарья Николаевна
Бракосочетание
До 1900
Жена: Gobi Дарья Николаевна
Супруг(-а): Евгения Ананиевна Гоби (NN)
Работа или профессия
Неизвестно
учёный
Смерть
06.01.1920