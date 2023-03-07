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Гоби Христофор Яковлевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

12.04.1847

Дата смерти

06.01.1920

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
08.11.1874

Дочь: Шнитникова Инна Христофоровна

Мать ребёнка: Gobi Дарья Николаевна

Российская империя
Рождение ребёнка
06.12.1876

Дочь: Шнитникова-Гоби Лидия Христофоровна

Мать ребёнка: Gobi Дарья Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
До 1900

Жена: Gobi Дарья Николаевна

Супруг(-а): Евгения Ананиевна Гоби (NN)
Работа или профессия
Неизвестно
учёный
Смерть
06.01.1920
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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