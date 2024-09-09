Ермила Андреев Между 1809 и 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ермила Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1809 и 1806

Дата смерти

16.09.1873

Пол

Мужской

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1809 и 1806

Отец: Андрей Васильев

Мать: Анна Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Ермилова

Мать ребёнка: Прасковья Антонова

Работа или профессия
Неизвестно
отставной солдат
Рождение ребёнка
1847

Сын: Семен Ермилов

Мать ребёнка: Прасковья Антонова

Бракосочетание
20.01.1864

Жена: Матрона Миронова

Смерть
16.09.1873

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