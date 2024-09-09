Ермила Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1809 и 1806
Дата смерти16.09.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1809 и 1806
Отец: Андрей Васильев
Мать: Анна Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Ермилова
Мать ребёнка: Прасковья Антонова
Работа или профессия
Неизвестно
отставной солдат
Рождение ребёнка
1847
Сын: Семен Ермилов
Мать ребёнка: Прасковья Антонова
Бракосочетание
20.01.1864
Жена: Матрона Миронова
Смерть
16.09.1873