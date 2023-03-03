Аляпскова (Смолякова) Афанасия (Анастасия) Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
11.02.1894
Аляпсков Иван Васильевич. Жених. Казак Чесноковского посёлка. Православный. Первым браком. 19 лет Смолякова Афанасия Тимофеевна. Невеста. Казаческая девица Чесноковского посёлка. Православная. Первым ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно