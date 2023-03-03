Аляпскова (Смолякова) Афанасия (Анастасия) Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аляпскова (Смолякова) Афанасия (Анастасия) Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Смоляков Тимофей Спиридонович

Мать: Смолякова Елена Ивановна

Бракосочетание
11.02.1894

Муж: Аляпсков Иван Васильевич

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Аляпсков Иван Васильевич. Жених. Казак Чесноковского посёлка. Православный. Первым браком. 19 лет Смолякова Афанасия Тимофеевна. Невеста. Казаческая девица Чесноковского посёлка. Православная. Первым ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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