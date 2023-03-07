Иван Никитич
Место рождения
Дата рождения1717 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717 ст.
Отец: Никита Емельянович
Мать: Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1744 ст.
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Евфимия Федоровна
Рождение ребёнка
1746 ст.
Сын: Димитрий Иванович
Мать ребёнка: Евфимия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфимия Федоровна
Смерть
Неизвестно