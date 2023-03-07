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Иван Никитич

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Место рождения

Фомкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1717 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717 ст.

Отец: Никита Емельянович

Мать: Ксения Васильевна

Фомкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1744 ст.

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Евфимия Федоровна

Фомкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1746 ст.

Сын: Димитрий Иванович

Мать ребёнка: Евфимия Федоровна

Фомкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфимия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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