Леонтий Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти10.07.1826
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Иван Львов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Жуков Ефим Леонтьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Мавра Львова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Алексей Львов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Настасья Львова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
10.07.1826
натуральною