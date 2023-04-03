Леонтий Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтий Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

10.07.1826

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Иван Львов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Жуков Ефим Леонтьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Мавра Львова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Алексей Львов

Мать ребёнка: не указана

Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Настасья Львова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
10.07.1826
Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
натуральною