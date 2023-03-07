Шульчева (Нанаева) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульчева (Нанаева) Анна Сергеевна

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Место рождения

Молотицы, Муромский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

07.09.1907

Дата смерти

22.02.1987

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

1902 г.р.

Дети

1926 г.р.
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1938 г.р.
1941 г.р.

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1907

Отец: Нанаев Сергей Григорьевич

Мать: Нанаева Анна Ивановна

Молотицы, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
30.01.1926

Муж: Шульчев Михаил Иванович

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
01.07.1926

Сын: Шульчев Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Шульчев Михаил Иванович

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.07.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шульчев Михаил Иванович

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
30.05.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шульчев Михаил Иванович

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
21.11.1938

Сын: Шульчев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Шульчев Михаил Иванович

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.07.1941

Сын: Шульчев Юлий Михайлович

Отец ребёнка: Шульчев Михаил Иванович

Муром, округ Муром, Владимирская область
Смерть
22.02.1987
Муром, округ Муром, Владимирская область
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