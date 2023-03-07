Шульчева (Нанаева) Анна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения07.09.1907
Дата смерти22.02.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1907
Отец: Нанаев Сергей Григорьевич
Мать: Нанаева Анна Ивановна
Бракосочетание
30.01.1926
Рождение ребёнка
01.07.1926
Сын: Шульчев Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Шульчев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
06.07.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шульчев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
30.05.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шульчев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
21.11.1938
Сын: Шульчев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Шульчев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
12.07.1941
Отец ребёнка: Шульчев Михаил Иванович
Смерть
22.02.1987