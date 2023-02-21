Дмитрюкова Евдокия Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Дмитрюкова Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Дмитрюков Трофим Данилович
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Дмитрюкова Евдокия Трофимовна
Отец ребёнка: Дмитрюков Трофим Данилович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Дмитрюкова Анастасия Трофимовна
Отец ребёнка: Дмитрюков Трофим Данилович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Дмитрюков Яков Трофимович
Отец ребёнка: Дмитрюков Трофим Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно