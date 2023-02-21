Дмитрюкова Евдокия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрюкова Евдокия Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Дмитрюкова Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Дмитрюков Трофим Данилович

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Дмитрюкова Евдокия Трофимовна

Отец ребёнка: Дмитрюков Трофим Данилович

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Дмитрюкова Анастасия Трофимовна

Отец ребёнка: Дмитрюков Трофим Данилович

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Дмитрюков Яков Трофимович

Отец ребёнка: Дмитрюков Трофим Данилович

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрюков Трофим Данилович

Смерть
Неизвестно
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