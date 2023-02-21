Лаптева (Будникова) Полина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1929
Сын: Лаптев Николай
Отец ребёнка: Лаптев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Лаптев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Лаптев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаптев Иван
Смерть
1971
Похороны
Неизвестно