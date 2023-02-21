Лаптева (Будникова) Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева (Будникова) Полина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1929

Сын: Лаптев Николай

Отец ребёнка: Лаптев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Лаптев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Лаптев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Иван

Смерть
1971
Первопесьяново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Похороны
Неизвестно
Первопесьяново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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