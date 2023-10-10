Горбач Николай Ананиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбач Николай Ананиевич

Горбач Николай Ананиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935

Отец: Горбач Ананий Кириллович

Мать: Горбач Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ? 2

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ? 1

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close