Горбач Николай Ананиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935
Отец: Горбач Ананий Кириллович
Мать: Горбач Мария Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ? 2
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ? 1
Смерть
Неизвестно