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(Сумина) Прасковья

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Место рождения

Верхний Бык, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1835 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Сумин Филипп

Мать: не указана

Верхний Бык, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
12.05.1874

Муж: Рогозин Яким

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.05.1875

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Рогозин Яким

Рождение ребёнка
01.09.1877

Сын: Рогозин Семён

Отец ребёнка: Рогозин Яким

Рождение ребёнка
07.02.1882

Сын: Рогозин Фёдор

Отец ребёнка: Рогозин Яким

Рождение ребёнка
11.03.1884

Сын: Рогозин Герасим

Отец ребёнка: Рогозин Яким

Место жительства
Неизвестно
Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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