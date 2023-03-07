(Сумина) Прасковья
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Сумин Филипп
Мать: не указана
Бракосочетание
12.05.1874
Муж: Рогозин Яким
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.05.1875
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Рогозин Яким
Рождение ребёнка
01.09.1877
Сын: Рогозин Семён
Отец ребёнка: Рогозин Яким
Рождение ребёнка
07.02.1882
Сын: Рогозин Фёдор
Отец ребёнка: Рогозин Яким
Рождение ребёнка
11.03.1884
Сын: Рогозин Герасим
Отец ребёнка: Рогозин Яким
Место жительства
Неизвестно
Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно