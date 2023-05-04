Валиуллина (Зиннурова) Алина Булатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.2014
Сын: Валиуллин Данияр Рамильевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Бугульма
Рождение ребёнка
24.10.2016
Сын: Валиуллин Тимур Рамильевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Бугульма
Рождение ребёнка
09.12.2017
Дочь: Валиуллина Милана Рамильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Бугульма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности