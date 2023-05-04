Валиуллина (Зиннурова) Алина Булатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиуллина (Зиннурова) Алина Булатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.2014

Сын: Валиуллин Данияр Рамильевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Бугульма
Рождение ребёнка
24.10.2016

Сын: Валиуллин Тимур Рамильевич

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г. Бугульма
Рождение ребёнка
09.12.2017

Дочь: Валиуллина Милана Рамильевна

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г. Бугульма
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности