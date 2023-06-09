Трофимова (Подкопаева) Татьяна Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова (Подкопаева) Татьяна Илларионовна

Место рождения

Марково, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

01.01.1900

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1900

Отец: Подкопаев Илларион

Мать: Подкопаева неизвестно

Марково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Трофимов Иван Петрович

Отец ребёнка: Трофимов Петр Михайлович

Матюково 2, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Блинкова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Трофимов Петр Михайлович

Матюково 2, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.02.1929

Дочь: Семенова Мария Петровна

Отец ребёнка: Трофимов Петр Михайлович

Матюково 2, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.01.1931

Сын: Трофимов Григорий Петрович

Отец ребёнка: Трофимов Петр Михайлович

Матюково 2, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.07.1933

Сын: Трофимов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Трофимов Петр Михайлович

Матюково 2, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.09.1937

Дочь: Ивушкина Нина Петровна

Отец ребёнка: Трофимов Петр Михайлович

Матюково 2, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.02.1942

Сын: Трофимов Василий Петрович

Отец ребёнка: Трофимов Петр Михайлович

Матюково 2, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов Петр Михайлович

Марково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1994
Матюково 2, Суворовский муниципальный район, Тульская область