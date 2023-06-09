Трофимова (Подкопаева) Татьяна Илларионовна
Место рождения
Дата рождения01.01.1900
Дата смерти1994
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1900
Отец: Подкопаев Илларион
Мать: Подкопаева неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Трофимов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Блинкова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Трофимов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
05.02.1929
Дочь: Семенова Мария Петровна
Отец ребёнка: Трофимов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
10.01.1931
Сын: Трофимов Григорий Петрович
Отец ребёнка: Трофимов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
?.07.1933
Отец ребёнка: Трофимов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
13.09.1937
Дочь: Ивушкина Нина Петровна
Отец ребёнка: Трофимов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
06.02.1942
Сын: Трофимов Василий Петрович
Отец ребёнка: Трофимов Петр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1994