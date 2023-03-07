Фофанов Михайло Якимович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1640 и 1648
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1640 и 1648
Отец: не указан
Мать: не указана
1703-1704: Переписная книга города Кунгура и уезда переписи тюменского сына боярского И.Т.Текутьева. РГАДА. Ф.214. Оп.5. Д.743. Во дворе Михайло Якимов сын Фофановых сказал у него дети Никита 35 лет, ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1668
Сын: Фофанов Никита Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1683
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1688
Мать ребёнка: не указана
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Смерть
Неизвестно