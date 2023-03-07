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Фофанов Михайло Якимович

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Место рождения

Важинская Пристань, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

Между 1640 и 1648

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1640 и 1648

Отец: не указан

Мать: не указана

Важинская Пристань, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
1703-1704: Переписная книга города Кунгура и уезда переписи тюменского сына боярского И.Т.Текутьева. РГАДА. Ф.214. Оп.5. Д.743. Во дворе Михайло Якимов сын Фофановых сказал у него дети Никита 35 лет, ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1668

Сын: Фофанов Никита Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Важинская Пристань, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Около 1683

Сын: Фофанов Яков Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Важинская Пристань, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1688

Сын: Фофанов Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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