Петряева (Смирнова) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петряева (Смирнова) Мария Яковлевна

Место рождения

Вишняково, Богородский, Московская область

Дата рождения

1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вишняково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
14.04.1897 ст.

Муж: Петряев Егор Павлович

Бисерово, Богородский, Московская область
Московской Губернии Богородского уезда Васильевской волости из крестьян деревни Вишняковой 22го пехотного Нижегородского полка 1й роты ефрейтор, 26 лет, первым браком. Священник: Петр рождественский С... Показать все
Смерть
Неизвестно

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