Петряева (Смирнова) Мария Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.04.1897 ст.
Бисерово, Богородский, Московская область
Московской Губернии Богородского уезда Васильевской волости из крестьян деревни Вишняковой 22го пехотного Нижегородского полка 1й роты ефрейтор, 26 лет, первым браком. Священник: Петр рождественский С... Показать все
Смерть
Неизвестно