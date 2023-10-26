Киян Леонид Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киян Леонид Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 2008

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киян Иван Прокопьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 2008
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