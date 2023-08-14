Облакова (Холостова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОблакова (Холостова) Мария Ивановна

Облакова (Холостова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Холостов Иван

Мать: Холостова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Облаков Александр Федорович

Отец ребёнка: Облаков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Облакова Зинаида Федоровна

Отец ребёнка: Облаков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Облакова Александра Федоровна

Отец ребёнка: Облаков Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Облаков Федор

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close