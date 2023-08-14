Облакова (Холостова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Холостов Иван
Мать: Холостова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Облаков Александр Федорович
Отец ребёнка: Облаков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Облакова Зинаида Федоровна
Отец ребёнка: Облаков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Облакова Александра Федоровна
Отец ребёнка: Облаков Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Облаков Федор
Смерть
Неизвестно