Ткачева (Котова) Мария Арефьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1935
Дата смерти04.11.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1935
Отец: Котов Арефий Потапович
Мать: Котова Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
11.01.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ткачев Андрей Нестерович
Рождение ребёнка
05.09.1964
Отец ребёнка: Ткачев Андрей Нестерович
Смерть
04.11.2021