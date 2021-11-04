Ткачева (Котова) Мария Арефьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткачева (Котова) Мария Арефьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1935

Дата смерти

04.11.2021

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1964 г.р.

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1935

Отец: Котов Арефий Потапович

Мать: Котова Ирина Дмитриевна

Рождение ребёнка
11.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ткачев Андрей Нестерович

Рождение ребёнка
05.09.1964

Сын: Ткачев Владимр Андреевич

Отец ребёнка: Ткачев Андрей Нестерович

Смерть
04.11.2021
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