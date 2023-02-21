Петлина Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петлина Софья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Кузьмина Мария Родионовна

Отец ребёнка: Петлин Родион Иванович

Шашкино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Мценский уезд, шашкино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петлин Родион Иванович

Смерть
Неизвестно
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