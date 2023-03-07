Артемьева Евдокия Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемьева Евдокия Евдокимовна

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Место рождения

Калуга, Федоровский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Калуга, Федоровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
07.12.1935

Сын: Артемьев Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Балицкий Андрей Яковлевич

Еруслан, Федоровский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1957
Красный Яр, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
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