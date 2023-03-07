Артемьева Евдокия Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1935
Сын: Артемьев Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Балицкий Андрей Яковлевич
Еруслан, Федоровский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1957
Красный Яр, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область