Склярова (Белянкина) Лариса
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1981
Дочь: Склярова Оксана Владимировна
Отец ребёнка: Скляров Владимир Петрович
Рождение ребёнка
12.09.1988
Сын: Скляров Вадим Владимирович
Отец ребёнка: Скляров Владимир Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скляров Вадим Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно