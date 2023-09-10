Склярова (Белянкина) Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Склярова (Белянкина) Лариса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1960

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1981

Дочь: Склярова Оксана Владимировна

Отец ребёнка: Скляров Владимир Петрович

Рождение ребёнка
12.09.1988

Сын: Скляров Вадим Владимирович

Отец ребёнка: Скляров Владимир Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скляров Владимир Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скляров Вадим Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скляров Владимир Петрович

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