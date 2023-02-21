Гогаринова Евдокия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринова Евдокия Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1842

Муж: Гагаринов Андрей Аврамович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Настасья Андреевна

Отец ребёнка: Гагаринов Андрей Аврамович

Рождение ребёнка
06.07.1856

Сын: Гагаринов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Гагаринов Андрей Аврамович

Рождение ребёнка
После 1858

Сын: Гогаринов Прокопий Андреевич

Отец ребёнка: Гагаринов Андрей Аврамович

Смерть
Неизвестно
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