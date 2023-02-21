Гогаринова Евдокия Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1842
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Настасья Андреевна
Отец ребёнка: Гагаринов Андрей Аврамович
Рождение ребёнка
06.07.1856
Сын: Гагаринов Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Гагаринов Андрей Аврамович
Рождение ребёнка
После 1858
Сын: Гогаринов Прокопий Андреевич
Отец ребёнка: Гагаринов Андрей Аврамович
Смерть
Неизвестно