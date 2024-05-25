Бернякович Акулина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бернякович Акулина Федоровна

Место рождения

Зани, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Зани, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бернякович Роман Иванович

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Бернякович Петр Романович

Отец ребёнка: Бернякович Роман Иванович

Зани, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Бернякович Регина Романовна

Отец ребёнка: Бернякович Роман Иванович

Зани, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Бернякович Данила (Даниэль) Романович

Отец ребёнка: Бернякович Роман Иванович

Зани, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Бернякович Настя Романовна

Отец ребёнка: Бернякович Роман Иванович

Зани, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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