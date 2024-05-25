Бернякович Акулина Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Бернякович Петр Романович
Отец ребёнка: Бернякович Роман Иванович
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Бернякович Регина Романовна
Отец ребёнка: Бернякович Роман Иванович
Рождение ребёнка
1773
Сын: Бернякович Данила (Даниэль) Романович
Отец ребёнка: Бернякович Роман Иванович
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Бернякович Настя Романовна
Отец ребёнка: Бернякович Роман Иванович
Смерть
Неизвестно