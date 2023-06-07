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Александр Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1832 г.р.

Мать

Около 1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Иван Федоров

Мать: Елена Изотова

Смерть
Неизвестно