Кравец Дмитрий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1984
Отец: Кравец Анатолий Дмитриевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.02.2011
Мать ребёнка: Кравец-Фурсова Наталья Витальевна
Рождение ребёнка
06.09.2017
Дочь: Кравец Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Кравец-Фурсова Наталья Витальевна
Бракосочетание
Неизвестно