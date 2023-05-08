Кравец Дмитрий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравец Дмитрий Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1984

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1985 г.р.

Дети

Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1984

Отец: Кравец Анатолий Дмитриевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.02.2011

Сын: Кравец Егор Дмитриевич

Мать ребёнка: Кравец-Фурсова Наталья Витальевна

Рождение ребёнка
06.09.2017

Дочь: Кравец Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Кравец-Фурсова Наталья Витальевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравец-Фурсова Наталья Витальевна